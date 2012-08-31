Лондонский суд отклонил иск Березовского к Абрамовичу на $5 миллиардов

{1-} Высокий суд Лондона в пятницу отклонил иск российского олигарха Бориса Березовского против другого бизнесмена из РФ бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича на сумму в примерно $5,5 млрд, заявила судья баронесса Элизабет Глостер.

"Я отклоняю иск господина Березовского в отношении компаний "Сибнефть" и "РусАл", - заявила она.

Березовский требовал компенсацию от владельца английского футбольного клуба "Челси" Абрамовича за то, что тот якобы незаконными методами вынудил его продать 50% акций компании "Сибнефть" по заниженной цене, передаёт Интерфакс – Украина.

За свой пакет Березовский получил $1,3 млрд. Спустя несколько лет, в 2005 году, "Сибнефть" была куплена "Газпромом" за $13,1 млрд. Свои потери от невыгодных сделок Березовский оценивает в 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $5 млрд).

Утверждения о том, что Абрамович вынудил его продать акции "Сибнефти" по заниженной цене, ответчик отрицает. Согласно его версии, эти деньги Березовский получил за оказание политической поддержки (в сумме было выплачено более $2,5 млрд), а прав на акции "Сибнефти" у бизнесмена не было.

Ранее Главред сообщал, что слушания по иску Березовского к Абрамовичу начались ещё 3 октября 2011 года. Березовский утверждает, что под давлением Абрамовича он был вынужден продать в 2000-2003 годах доли в нескольких российских компаниях, в том числе в «Сибнефти» и «РусАле», значительно дешевле их реальной стоимости. Истец требует в качестве компенсации 5,6 миллиардов долларов.

Адвокат Малек неоднократно указывал на несостоятельность притязаний Березовского на долю в «РусАле».

«Березовский не видел предварительного договора о слиянии алюминиевых активов до начала этого судебного процесса. Как он мог участвовать в слиянии, если ничего о нем не знал?», - заявил Малек.

В дополнение к этому адвокат Аткин сказал, что нет свидетелей, которые бы видели олигарха на переговорах по покупке алюминиевых заводов, на основе которых потом был создан «РусАл".

фото: stihi.ru

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