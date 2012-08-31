Тимошенко не освободят даже по решению Евросуда – посол ЕС

{1-} Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сомневается, что украинские власти освободят экс-премьера Юлию Тимошенко после вынесения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) такого решения.

"Мы не знаем заранее, каким будет решение Европейского суда, нужно его дождаться. Что касается возможного освобождения Тимошенко, к сожалению, я не думаю, что это произойдет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, выполнит ли Украина соответствующее решение ЕСПЧ в случае его принятия, передаёт Интерфакс – Украина.

Тейшейра напомнил о ситуации с бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Луценко: "(…) в этом контексте уже есть прецедент по Луценко, когда ЕСПЧ вынес решение о том, что его арест является нарушением прав человека. Однако Украина до сих пор это решение не выполнила".

Как сообщал Главред ранее, Александр Турчинов выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека примет решение об освобождении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко до конца 2012 года.

"У нас нет сомнений, что Европейский суд по правам человека объективно рассмотрит все вопросы. И, безусловно, вынесет справедливое решение о незаконности содержания под стражей, незаконности ареста Юлии Тимошенко", - заявил он

Также напомним, что 29 августа, Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор Тимошенко по газовому делу. Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.

фото: job-sbu.org

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