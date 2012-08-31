Подготовка Виталия Кличко к бою с Мануэлем Чарром: как это было

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко 31 августа завершает подготовку к бою с Мануэлем Чарром.

Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Последние тренировочные спарринги Виталлий проводит в тренировочном лагере в городе Гоинге, в австрийских Альпах.

1 сентября Кличко вместе со своей командой отправится в Москву, где в понедельник, 3 сентября, состоится пресс-конференция боксеров, а 5 сентября – открытая тренировка.

Церемония взвешивания Кличко и Чарра состоится накануне матча – 7 сентября.

Напомним, бой Виталий Кличко – Мануэль Чарр состоится 8 сентября в Москве на арене СК «Олимпийский».

Фото: klitschko-brothers.com

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