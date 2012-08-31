Налог на роскошь ежегодно будет приносить до миллиарда гривен

{1-} В случае принятия налога на роскошь в распоряжении налоговой службы есть все необходимое для его профессионального администрирования.

По оценкам ведомства, этот налог может приносить дополнительно от 800 миллионов до 1 миллиарда гривен в год, сообщил глава ГНС Александр Клименко, передает zn.ua.

«Что касается налога на роскошь, нам важно, чтоб этот закон был принят, чтобы мы начали его администрировать. Относительно сумм, действительно, по нашим оценкам, это от 800 млн до 1 млрд грн, которые могут дополнительно поступить в бюджет», - подчеркнул Клименко.

Напомним, как сообщал «Главред», 5 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект «о налогообложении богатства и предметов роскоши».

Документ предполагает уплату налога в размере 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади (в настоящее время – около 20 грн) за квартиры общей площадью свыше 200 кв. м, дачные дома и коттеджи общей площадью свыше 500 кв. м и объекты жилой недвижимости в собственности одного налогоплательщика свыше 600 кв. м.

Кроме того, Кабмин инициирует взимание 40% налога от стоимости покупаемых в Украине или ввозимых в страну легковых автомобилей объемом более 3990 куб. см, мотоциклов объемом более 995 куб. см, судов (в том числе яхт) с двигателем мощностью свыше 75 кВт, самолетов и вертолетов.

Налог будет взиматься при покупке таких товаров физическими лицами и уплачиваться в бюджет их продавцами (налоговыми агентами) один раз в месяц, а в случае ввоза товаров — уплачиваться непосредственно физическим лицом.

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