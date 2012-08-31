Евроинтеграция Украины приостановлена - посол ЕС

31 августа 2012, 13:45

{1-} Евроинтеграция Украины приостановлена, а подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом вряд ли возможно.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, передает «Интерфакс-Украина».

«В нынешних условиях, я думаю, будет очень сложно подписать Соглашение об ассоциации. Я хотел бы напомнить, что для подписания этого соглашения необходимо согласие всех стран ЕС. А на данный момент многие страны ЕС не хотят подписывать этот документ ввиду сложившейся ситуации в Украине», - заявил он.

По словам Тейшейры, ЕС ждет от Украины решения по политическим уголовным делам, внедрения реформ, а также проведения честных выборов.

«То есть ЕС должен увидеть, что Украина и вправду проводит необходимые реформы. Однако на сегодняшний день мы не видим прогресса на пути реализации этих условий. То есть те вопросы, которые вызывают обеспокоенность у ЕС, а именно: законодательство о выборах, неучастие в выборах лидеров оппозиции, - они остаются актуальными, но решение по этому поводу будет принято на Совете министров ЕС», - подчеркнул дипломат.

Однако, по его мнению, шансы на подписание Соглашения об ассоциации еще есть.

«Если эти условия будут выполнены, то шансы на подписание соглашения есть. Трудно ожидать, что соглашение будет подписано, если ситуация в стране не изменится», - подчеркнул европолитик.

Кроме того, посол ЕС разочарован тем путем, который Украина прошла за последние четыре года.

«Когда четыре года назад я приехал в Украину, то думал, что эта страна активно преодолевает путь евроинтеграции, я был полон энтузиазма сделать свой вклад и поддержать вашу страну на этом пути. Однако сегодня процесс евроинтеграции Украины в реальности приостановлен. Поэтому у меня есть чувство разочарования и сожаления», - пояснил он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Тейшейра сообщил, что даже после соответствующего решения Европейского суда Тимошенко не выпустят на свободу.

В то же время, как заявили в МИД Украины, глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра пребывает на посту последние дни и его мнение о политической ситуации в Украине официальный Киев волновать не должно.

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