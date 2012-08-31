День знаний в Украине будет жарким и ясным

{1-} На всей территории Украины в День знаний, 1 сентября, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в гидрометцентре.

В Киеве и Киевской области – без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12, днем 21-26 градусов тепла.

В западных регионах страны ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12, в южных областях 15-17, днем 21-26 градусов.

В восточных регионах 18-23; в Закарпатье ночью 11-16, днем 27-32.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12, днем 21-26; в Киеве ночью 10-12, днем 23-25.

Сегодня, 31 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-24, в районе Феодосии и Евпатории 18, в Днепре возле Киева – 19.

Фото: picma.ru

Новости по теме:

В Одессе большинство первоклашек пойдут в украинские классы

Янукович подписал скандальный закон о языках

Табачник предложил создать в столице "Киевскую Русь"

По новому закону русский язык сможет стать государственным – эксперт