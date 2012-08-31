В Москве сторонники Лимонова «захватили» мэрию

{1-} Члены незарегистрированной партии "Другая Россия" и другие активисты из числа сторонников Эдуарда Лимонова осуществили "мирный захват" мэрии Москвы, требуя встречи с Сергеем Собяниным. Об этом сообщает другорос Сергей Фомченков, передает Lenta.ru.

По его словам, несколько десятков человек зашли в здание мэрии, расположенное в доме 13 по Тверской улице, и потребовали встречи с мэром. От Собянина они хотят добиться того, чтобы Триумфальную площадь, на которой проходят акции "Стратегии-31" в защиту 31-й статьи Конституции, открыли для проведения митингов. Оппозиционерам отказывают в согласовании акции на площади, ссылаясь на раскопки.

Активисты сели на полу в подъезде здания, отмечает "Интерфакс". По данным агентства, в "захвате" участвуют 10 сторонников Лимонова.

Другоросам заявили, что Собянина в здании мэрии нет. По словам Фомченкова, очевидцы видели, как мэр "спешно покинул здание, выйдя через черный ход".

К Тверской, 13 стянуты дополнительные силы, в том числе ОМОН и сотрудники Центра специального назначения. Все входы в здание перекрыты. Никакие действия в отношении "захватчиков" пока что не предпринимаются.

Очередная акция "Стратегии-31" пройдет вечером 31 августа несмотря на отказ властей согласовать ее.

Как сообщал Главред ранее, в Москве во время одной из предыдущих акций на Триумфальной площади сотрудниками ОМОНа были задержаны 126 человек.

Задержания проходили во время традиционной акции движения «Стратегия 31», которое каждого 31-го числа устраивают защитники статьи Конституции РФ о свободе митингов.

Участники акции рассказали, что ОМОН без разбора задерживает всех.

«Не испытывая ни малейшего чувства стыда, на Триумфальной брали пожилых женщин», - сообщил свидетель происходящего.

Фото: @sssmirnov

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