Самочувствие Тимошенко резко ухудшилось - адвокат

31 августа 2012, 15:10

{1-} Состояние Юлии Тимошенко значительно ухудшилось после «жесткой дискуссии» с тюремщиками, которые охраняют экс-премьера в ЦКБ «Укрзалізниці».

Об этом заявил адвокат Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, передает УНИАН.

Вследствие инцидента Тимошенко отказалась от медицинских процедур, назначенных на 31 августа.

По его словам Власенко, 30 августа охранники экс-премьера более трех с половиной часов не давали Тимошенко встретиться с ее защитником – Евгенией Тимошенко.

В частности, по словам Власенко, во время встречи Юлии Тимошенко в комнате находился охранник, который проводил видеосъемку встречи.

По словам нардепа, съемка началась, когда экс-премьер и ее дочь начали обсуждать дополнение к жалобе в Европейский суд по статье о «политически мотивированном преследовании».

Власенко подчеркнул, что эта фиксация нарушает право Тимошенко на конфиденциальную встречу с защитником. Также он отметил, что после «жесткой дискуссии» с тюремщиками, во время которой экс-премьер пыталась доказать право на конфиденциальную встречу, болевой синдром в спине Тимошенко усилился.

«Ввиду вчерашних событий, Юлия Владимировна вынуждена была отказаться от процедур сегодня в связи с резким ухудшением состояния здоровья», - сказал Власенко.

В то же время, депутат убежден, что 3 августа лечебные процедуры возобновятся.

«Я еще раз подчеркиваю, ничего нет страшного. Мы не драматизируем ситуацию. Я думаю, что в понедельник процедуры возобновятся», - сказал Власенко, подчеркнув недопустимость препятствий на встречах Тимошенко со своими защитниками.

Власенко отметил, что защита экс-премьера, ввиду факта препятствования встрече, подготовила жалобу на имя прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина и начальника Качановской исправительной колонии Ивана Первушкина.

Защитник также отметил, что об этой ситуации будет поставлен в известность судья Константин Садовский, который рассматривает дело Тимошенко относительно ЕЭСУ.

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