Литвин винит оппозицию в подписании закона о языках

{1-}Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что оппозиция виновна в том, что он подписал закон о языках.

Такой вывод можно сделать из его слов в Facebook во время его общения с аудиторией.

"Оправдываться (за подписание закона) - значит доказывать правду. А правда такова: Закон действительно можно было подписывать. При условии, что не будут вноситься постановления об отмене этого решения", - отметил он.

"Пример - Закон о доле украиноязычного продукта в отечественных СМИ. Я его до сих пор не подписал", - подчеркнул Литвин.

"Но "борцы за язык" подыграли и внесли аж 4 постановления. Шансы на их принятие были нулевые. Тем более, что сами не пришли на сессию, не заблокировали трибуну. И таким образом легитимизировали закон", - отметил Литвин.

"Понимая это, я внес замечания по статье 131 Регламента, чтобы снять наиболее одиозные позиции закона. Поддержали это менее 50 депутатов. При таких обстоятельствах я обязан руководствоваться статьей 94 Конституции, статьями 48 и 131 Регламента и в тот же день подписать закон", - сказал спикер.

Напомним, 31 августа Владимир Литвин подписал скандальный закон об основах государственной языковой политики, который значительно расширяет сферу применения русского языка.

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