Янукович предложил отменить пенсионный сбор при перерегистрации легковушек

{1-}Президент Виктор Янукович предлагает Верховной Раде отменить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при перерегистрации легковых автомобилей, оставив его только для первичной регистрации, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств" №11122 от 30 августа 2012 года.

В тексте документа указывается: "Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются: предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, получающие право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой госрегистрации в Украине".

На сегодняшний день в Украине плательщиками данного сбора являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физлица, получающие право собственности на легковые автомобили, подлежащие государственной регистрации (перерегистрации). Ставка сбора составляет 3% от объекта налогообложения.

Согласно инициативе главы государства, предлагается установить плату государственного сбора за услуги нотариуса при удостоверении договоров отчуждения транспортных средств, других самоходных машин и механизмов от одного необлагаемого минимума (17 грн. – ред.) для детей, супругов и родителей до 5 – для остальных лиц. На сегодня сбор взимается от 1 до 5% от суммы договора, не ниже действительной стоимости транспортного средства.

Принятие этого закона позволит существенно сократить и удешевить процедуры отчуждения и регистрации автомобилей на вторичном рынке, способствовать развитию организованного рынка вторичных продаж автомобилей и увеличению количества заключенных в установленном законом порядке сделок купли-продажи автомобилей, которые совершаются на вторичном рынке.

Напомним, Виктор Янукович в марте 2012 года поручил премьер-министру Николаю Азарову, Минсоцполитики и МВД до июня внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене уплаты пенсионного сбора (3%) при отчуждении транспортных средств и внедрении компенсационного механизма наполнения Пенсионного фонда.

Президент также поручил отменить обязательное предъявление транспортного средства при перерегистрации авто в связи со сменой местожительства, а также при восстановлении утраченных или испорченных документов; проведение оценки стоимости транспортных средств во время из регистрации.

Кроме того, в рамках усовершенствования порядка госрегистрации и перерегистрации транспортных средств Янукович поручил Кабмину обеспечить отмену отдельной процедуры снятия с учета транспортных средств при их отчуждении, предусмотрев прямую перерегистрацию с одного собственника на другого, что позволит сократить процедуру перерегистрации до одного часа.

фото: president.gov.ua

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