Поддержать Луценко к колонии не приехали ни родные, ни соратники

{1-} К воротам Менской колонии поддержать экс-министра Юрия Луценко не приехали ни родные, ни соратники.
Об этом сообщает ТСН.
По словам местных жителей, около десяти утра к колонии подъехал кортеж из пяти автомобилей, не остановившись даже на железнодорожном переезде.
Отметим, что после доставки Луценко в колонию прошло уже более пяти часов – бывшего министра доставили в Мену около 12:00 сегодня, 31 августа.
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До сих пор у стен колонии нет никакого движения – ни сторонников, ни соратников экс-министра.
Пока что не приехала и жена Луценко – Ирина. Как сообщили в пресс-службе «Народной самообороны», 30 августа она уехала из Киева на один день по «семейным обстоятельствам».
Как стало известно, жена Луценко пытается получить судебное разрешение на свидание с мужем.
ВИДЕО этапирования Луценко смотрите здесь
По ее словам, сегодняшнее этапирование мужа в колонию стало неожиданностью.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня утром, 31 августа, около семи часов утра экс-главу МВД Юрия Луценко перевели из Лукьяновского СИЗО в колонию №91 в Черниговской области.
Этапирование проходило на комфортабельной иномарке.
Также напомним, что подобное этапирование из Лукьяновского СИЗО в Харьковскую область экс-премьера Юлии Тимошенко 30 декабря 2011 года, несмотря на холод и утреннее время, под Качановской колонией сразу же стали собираться ее сторонники и соратники.
фото: politrada.com
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