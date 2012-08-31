Поддержать Луценко к колонии не приехали ни родные, ни соратники

{1-} К воротам Менской колонии поддержать экс-министра Юрия Луценко не приехали ни родные, ни соратники.

Об этом сообщает ТСН.

По словам местных жителей, около десяти утра к колонии подъехал кортеж из пяти автомобилей, не остановившись даже на железнодорожном переезде.

Отметим, что после доставки Луценко в колонию прошло уже более пяти часов – бывшего министра доставили в Мену около 12:00 сегодня, 31 августа.

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До сих пор у стен колонии нет никакого движения – ни сторонников, ни соратников экс-министра.

Пока что не приехала и жена Луценко – Ирина. Как сообщили в пресс-службе «Народной самообороны», 30 августа она уехала из Киева на один день по «семейным обстоятельствам».

Как стало известно, жена Луценко пытается получить судебное разрешение на свидание с мужем.

ВИДЕО этапирования Луценко смотрите здесь

По ее словам, сегодняшнее этапирование мужа в колонию стало неожиданностью.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня утром, 31 августа, около семи часов утра экс-главу МВД Юрия Луценко перевели из Лукьяновского СИЗО в колонию №91 в Черниговской области.

Этапирование проходило на комфортабельной иномарке.

Также напомним, что подобное этапирование из Лукьяновского СИЗО в Харьковскую область экс-премьера Юлии Тимошенко 30 декабря 2011 года, несмотря на холод и утреннее время, под Качановской колонией сразу же стали собираться ее сторонники и соратники.

фото: politrada.com

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