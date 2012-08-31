Тимошенко угрожала поставить себе синяки и показать их СМИ - тюремщики

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко угрожала своим охранникам «наставить себе на руках синяки и показать их прессе».

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе.

Как заявили в ведомстве, одной из причин видеофиксации свидания Тимошенко со своей защитницей в харьковской больнице стали именно эти угрозы экс-премьера.

Тюремщики напомнили, что защитница осужденной, ее дочь Евгения Тимошенко в четверг, 30 августа, исчерпала время свидания с матерью, после чего ее попросили уйти.

«После очередной просьбы сотрудников пенитенциарной службы оставить охраняемую зону Евгения Тимошенко начала фактически угрожать сотрудникам пенитенциарной службы, требовала назвать свои фамилии, якобы для публикации информации о них в СМИ, вести себя агрессивно. Как следствие, работники службы охраны начали фиксацию этих событий на видеокамеру во избежание в дальнейшем искажения правдивой информации», - пояснили в пенитенциарной службе.

В то же время от самой Юлии Тимошенко прозвучала угроза, что она «наставит себе на руках синяки и покажет их прессе», что также стало одной из причин видеофиксации событий.

Тюремщики заявили, что оставляют за собой право публикации отснятого видеоматериала в случае, если защита Тимошенко будет продолжать «откровенно искажать информацию с целью дискредитации сотрудников пенитенциарной службы».

Кроме того, пенитенциарная служба оставляет за собой право проводить видеосъемку и в дальнейшем, если будет продолжаться такое поведение осужденной и ее защитников.

В пресс-службе ведомства также добавили, что несмотря на многочисленные просьбы врачей пройти медпроцедуры, назначенные ей немецкими врачами, Тимошенко от них отказалась.

Тюремщики также сообщили, что просили Тимошенко и ее защитника завершить свидание во избежание нарушения медицинского графика.

«Последние (защитники – прим.ред.) отказывались, мотивируя это тем, что якобы осужденная Тимошенко может сама себе расписывать графики процедур вместо врачей», - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее защитник Тимошенко, нардеп Сергей Власенко сообщил, что после конфликта с охранниками, которые препятствовали ее встрече дочерью, состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось, и она была вынуждена отказаться от проведения процедур в пятницу, 31 августа.

«Вчера произошла беспрецедентная вещь. Весь персонал пенитенциарной службы, который охраняет Юлию Тимошенко, на протяжении 3,5 часов препятствовал встрече Юлии Владимировны с ее защитником Евгенией Тимошенко. Были нарушены все базовые принципы конфиденциальности проведения встречи. На протяжении 3 часов в комнате для встреч по неизвестным нам причинам присутствовал представитель пенитенциарной службы, который в том числе осуществлял фиксацию встречи Юлии Тимошенко с Евгенией Тимошенко», - заявил Власенко.

«Когда ты 3,5 часа находишься в состоянии жесткой дискуссии, скажем так, с оппонентом, который не хочет тебя слушать, который тебя не понимает, это не улучшает здоровье. У Юлии Владимировны усилился болевой синдром в спине. Наверное так пенитенциарная служба выполняет рекомендации немецких врачей о 8 неделях без стресса», - подчеркнул Власенко.

Фото: byut.com.ua

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