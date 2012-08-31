Милиции закупили гибриды Toyota на 34 миллиона

{1-}Государственное агентство экологических инвестиций и компания Sumitomo Corporation подписали договор на поставку 1200 автомобилей Toyota Prius для МВД на сумму 34 миллиона гривен

Об этом сообщает официальный сайт компании, передает "Лигабизнесинформ".

Поставки автомобилей начнутся с февраля 2013 года.

Проект реализуется в рамках так называемой "Схемы зеленых инвестиций". По данным японской компании, замена патрульных автомобилей на гибридные Toyota Prius позволит уменьшить выбросы углекислого газа от этого транспорта на 70%.

Стоит отметить, что у официальных дилеров в Украине новый Toyota Prius стоит от $37 570. Милиционерам каждый автомобиль обойдется примерно в $28 300.

Toyota Prius представляет собой автомобиль с гибридной силовой установкой.

Кроме бензинового двигателя он может ездить также на электродвигателе на расстоянии до 2 км со скоростью до 50 км/ч.

Кроме того, во время остановок, например, на светофоре, бензиновый двигатель автоматически глушится, что позволяет экономить горючее.

Отметим также, что устанавливаемые на Prius двигатели экономичны, но обладают относительно низкой мощностью.

Фото: liga.net

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