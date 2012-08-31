Шевченко подарил партии 10 миллионов

31 августа 2012, 17:25

Футболист Андрей Шевченко, второй номер в списке партии "Украина - вперед!" перечислил 10 миллионов гривен на поддержку партии.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба партии.

"Я сделал свой вклад в поддержку партии - это мой вклад в обновление украинской политики. Я призываю всех, кто разделяет наши ценности, помочь нашей партии. Когда мы вместе, как одна команда, - мы непобедимы. Украины будет двигаться вперед!", - сказал Шевченко.

Как сообщали СМИ, Шевченко заработал в 2011 году более 13 миллионов гривен, из которых в Динамо только 25 тысяч.

Как сообщал Главред ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала партийный список кандидатов в народные депутаты от партии «Украина – Вперед!», среди которых и экс-футболист Андрей Шевченко.

Фото: ukraina-vpered.com 

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