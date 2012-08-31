В Донецке обжаловали региональность русского языка

{1-}Донецкая облорганизация "Всеукраинский комитет защиты прав человека" обжаловала предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщила председатель организации Евгения Ратникова, пишут "Новости Донбасса".

Организация обратилась с иском к Донецкому облсовету с просьбой признать незаконным и недействительным решения о реализации закона о языковой политике относительно применения на территории Донецкой области русского и других языков национальных меньшинств.

31 августа Донецкий окружной админсуд принял дело к рассмотрению и своим решением обязал Донецкий облсовет опубликовать в своем официальном издании объявления о дате, времени, месте слушаний по этому административному делу, реквизиты обжалуемого решения и требования истца.

14 сентября в 11:00 дело будет слушаться судебной коллегией.

Напомним, 16 августа Донецкий облсовет принял решение о предоставлении русскому языку статус регионального.

фото: ostro.org

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