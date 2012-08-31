Сборная Украины на Паралимпиаде вышла на третье место

Национальная сборная Украины на Паралимпийских играх в Лондоне занимает третье общекомандное место.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

Наши спортсмены пропустили вперед лишь сборные Китая и Австралии.

За первый день соревнований украинцы завоевали две золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали в двух видах спорта – дзюдо и плавании.

Начала «золотой» отсчет для Украины Наталья Прологаева, которая победила на дистанции 50 метров вольным стилем.

Другим победителем Паралимпиады-2012 стал Давид Хорава – в соревнованиях дзюдоистов.

Серебряные медали завоевали Екатерина Истомина (плавание), Евгений Богодайко (плавание).

Обладателями бронзовых наград первого дня соревнований стали Дмитрий Виноградец и Сергей Клипперт (плавание), Наталья Николайчик и Юлия Галинская (в дзюдо).

Фото: london2012.com

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