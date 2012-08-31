Россия не намерена снижать цену на газ для Украины до 2015 года

{1-}Россия не намерена пересматривать действующий газовый контракт с Украиной вплоть до 2015 года.

Такой вывод можно сделать исходя из нового прогноза Минэкономразвития РФ.

Прогноз министерства по цене для Украины на 2012 год — $368 за 1000 куб. м (при $392,7 для дальнего зарубежья), на 2013 год — $333 (при $361,6 для ЕС), на 2014 г. — $319,6 ($351,7), на 2015 г. — $335,6 ($366,1), пишут Ведомости.

Из нового макропрогноза следует, что новые скидки для Украины не планируются. Разрыв цен для соседей и ЕС только сократится: было $65-83 в пользу Европы, теперь — $25-32, следует из материалов Минэкономразвития (при том, что одну скидку Украина уже получила в 2010 год — за счет введения льготной пошлины для «Газпрома»). Просто за последние полгода «Газпром» договорился о новых скидках с европейцами.

Стоит отметить, что в макропрогноз не закладываются не только скидки, но и серьезное сокращение поставок на Украину (хотя сама она заявляет о таких планах). «Газпром» планировал, что сохранит объем экспорта на уровне 40 млрд куб. м в год. В этом году будет меньше — 34,4 млрд, отмечается в материалах Минэкономразвития, но в 2013-2015 гг. опять прогнозируются 40 млрд в год.

«Нафтогаз Украины» уверяет, что импортирует в этом году максимум 27 млрд куб. м российского газа. А дальше закупки будут еще ниже — за счет замещения газа углем. Однако по контракту «Нафтогаз» должен оплатить «Газпрому» как минимум 41,6 млрд куб. м газа вне зависимости от фактической выборки. То есть разница с планами «Нафтогаза» — $5,4 млрд в прогнозных ценах Минэкономразвития на этот год.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, участвующий в обсуждении этого вопроса, уверен, что решения будут приняты только после выборов: Москва стоит на своем (в обмен на корректировку контрактов Россия хочет решить и другие вопросы с Украиной – по ее газотранспортной системе, по Таможенному союзу и проч.), а Киев не готов принимать решения до выборов.

фото: gazprom.ru

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