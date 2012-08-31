Языковой вопрос является наиболее деликатным - Богатырева

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Языковой вопрос является одним из наиболее деликатных и острых вопросов внутренней политики Украины и требует особого внимания со стороны государства.

Об этом сказала вице-премьер-министр Украины Раиса Богатырева, пишет Интерфакс-Украина.

Рабочая группа по усовершенствованию языкового законодательства, созданная по поручению Президента Украины Виктора Януковича, еще не завершила свою работу, поэтому говорить о каком-либо законопроекте, как об итоговом, преждевременно.

"Рабочая группа по усовершенствованию языкового законодательства работает над двумя документами – проектом изменений к закону об основных принципах государственной языковой политики и проектом государственной программы всестороннего развития и обеспечения полноценного функционирования украинского языка как государственного", - сказала она.

По словам Богатыревой, к работе над документами рабочая группа привлекает широкий круг ученых, общественных деятелей, экспертов. "Фактически, речь идет о широком консенсусе представителей украинской интеллигенции, специалистов по языковому вопросу, вопросам культуры, духовности и развития национальных меньшинств. Таким образом, интеллигенция помогает политикам исправить допущенные ошибки и, по моему мнению, это крайне необходимая и полезная помощь", - отметила политик.

Богатырева также удивлена "эмоциональными" оценками в связи с деятельностью рабочей группы. "Мне непонятно, почему по поводу деятельности рабочей группы по вопросам усовершенствования языкового законодательства сегодня поднимается волна чрезмерно эмоциональных заявлений и оценок. Группа напряженно работает, однако окончательных версий документов пока еще нет", - сказала она, отвечая на вопрос о содержании проектов документов.

По ее словам, после окончательной доработки документов, их юридической экспертизы группа намерена обратиться в Национальную академию наук за экспертным выводом. "И уже после окончательного утверждения их членами рабочей группы документы будут переданы Президенту Украины и в Кабинет министров", - отметила вице-премьер-министр.

"Тогда мы сможем обсудить их (документы – ред.) более детально, а пока это было бы некорректно по отношению к содержанию и основным положениям документов", - сказала Богатырева.

Как сообщал Главред ранее, Президент Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

«Я не согласен с тем, что этот закон ослабил украинский язык. Мне кажется, что те недостатки, которые были в государственной политике, в определенной степени будут урегулированы этим законом», - заявил Президент.

«Но я не уверен, что закон является совершенным и будет работать в таком виде», - подчеркнул Янукович.

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