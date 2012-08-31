В Москве арестовали гендиректора телецентра «Останкино»

{1-}В Москве арестовали генерального директора ЗАО "Телекоммуникационный центр "Останкино" Михаила Звягинцева, которого подозревают в попытке рейдерского захвата федеральной собственности в центре столицы.

Суд принял это решение с учетом того, что подозреваемый может скрыться от следствия и препятствовать расследованию так как у него есть шенгенская виза и имущество за рубежом, сообщает РАПСИ.

По версии правоохранительных органов, мошенники положили глаз на участок земли и здание ОАО "Сервисэлектронполиграф", расположенное в центре Москвы и являющееся объектом культурного наследия. Их стоимость оценивается в сумму более чем 200 миллионов рублей. Причем в афере было задействовано и руководство "Сервисэлектронполиграфа".

Как считают в ведомстве, для захвата федеральной собственности была разработана схема, включавшая несуществующую задолженность предприятия и последующую процедуру его банкротства. Для этого подозреваемые провернули фиктивную сделку, в рамках которой предприятие якобы получило 65 векселей на 160 миллионов рублей, хотя реально это деньги перечислены не были, а питерской организацией-контрагентом управляли сами аферисты.

Также сообщалось, что в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) прошли обыски по местам работы и жительства подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге. Объявились следователи и в самом "Останкино".

Однако, как говорится в письме, поступившем в редакцию NEWSru.com, "хозяйственная деятельность ФГУП "ТТЦ Останкино" и дочернего предприятия ЗАО "Телекоммуникационный Центр "Останкино" не имеет никакого отношения к оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым органами правопорядка".

"В настоящий момент все структуры телецентра "Останкино" и руководство предприятия работают в обычном режиме", - подчеркивают в пресс-службе телецентра.

фото: liveinternet.ru

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