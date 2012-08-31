Азаров готовит достойный ответ России на «автомобильную войну»

{1-}Украинское правительство планирует ввести утилизационный сбор в ответ на аналогичные действия.

Кабинет министров рассмотрит введение утилизационного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России.

Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети Facebook, общаясь с пользователями.

"В понедельник правительство рассмотрит вопрос о введение аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России. Словом, наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров", - написал

По его словам, Кабмин будет готовить проект двустороннего соглашения с Россией, в котором будут оговариваться условия неприменения утилизационного сбора в отношении экспорта из Украины, также как и экспорта из России.

Напомним, с 1 августа 2012 года в РФ вступил в силу закон о 30%-ном утилизационном сборе на отдельные виды колесных транспортных средств, в соответствии с которым за каждое транспортное средство, ввозимое в РФ либо произведенное в РФ, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности. Плательщиками сбора признаются лица, которые осуществляют ввоз автомобилей в РФ, а также лица, которые производят автомобили на самой территории России.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил России санкциями в ответ на введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили, который приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в РФ и наоборот.

Азаров подчеркнул, что путем переговоров будут найдены механизмы, которые позволят решить этот вопрос для отечественных автопроизводителей, в частности, КрАЗа.

«Наши с вами отношения никогда не строились на таких принципах. Потому не вынуждайте нас вводить санкции в ответ – это ни к чему доброму не приведет», - отметил премьер.

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