Луценко на зоне ждут на молебне и будут угощать салом

{1-}В воскресенье, 2 сентября, экс-министра МВД Юрия Луценко, которого сегодня, 31 августа, перевели из Лукьяновского СИЗО в колонию №91 в Черниговской области, ждут на молебне, где заключенные будут делить сало, пишет Сегодня.

Как сообщает издание, в воскресенье Юрия Луценко ждут на общетюремном молебне. «Будем изучать Священное Писание, может, привезем заключенным 7—10 кг сала, они его разделят между собой. Недавно верующие звали на молебен львовского экс-судью Зварича («колядник» тоже отбывает здесь свой срок за взятки - ред.) — он не пришел. Как оказалось, он — католик. О Луценко пока не знаю, придет он или нет», — рассказал глава черниговского Центра реабилитации и милосердия Алексей Вересоцкий.

ВИДЕО этапирования Луценко смотрите здесь

В свою очередь родственники заключенных, которые отбывают наказание в Менской колонии, уже недовольны приездом экс-министра. «Дозвониться невозможно туда, наверное, из-за проверок. Между нами прошел слух, что мобильники наши ребята смогут включить только после 22.00, когда разъедется все начальство», — сказал родственник одного из осужденных.

Напомним, что утром, 31 августа, экс-министра Юрия Луценко этапировали из Лукьяновского СИЗО в Менскую исправительную колонию №91 на Черниговщине (зона для бывших силовиков. — ред.). Тюремщики отрапортовали, что экс-министра отвезли на зону в комфортабельном микроавтобусе с плотными шторками и мягкими креслами (в ГАИ говорят, что прозвали этот автобус «юльковозом», потому как в нем перевозили в колонию и Юлию Тимошенко).

Уезжая из СИЗО, Луценко написал начальнику изолятора «прощальное» заявление, в котором сообщил, что «претензий к администрации СИЗО, медчасти и персоналу не имею». После трехчасовой поездки Юрия Витальевича поселили на двухнедельный карантин.

По словам пресс-секретаря черниговского облуправления тюремной службы Ксении Исаенко, лишь после этого Луценко будет поселен в спецотделение. «Сейчас с ним работают психолог, администрация колонии, медперсонал. То есть его адаптируют к условиям колонии», — уточнила Исаенко.

После карантина Юрия Луценко поселят в блоке с 3—4 заключенными, подобранными так, чтобы с экс-министром у них не было конфликтов. По словам тюремщиков, среди них будут налоговики и милиционеры, осужденные за похожие преступления. В блоке предусмотрены спальня площадью более 35 кв. м, комната отдыха, мастерская со швейными машинками (в разговоре тюремщики не исключили, что Луценко после карантина может заняться пошивом спецодежды), ванная с душем и стиралкой, кладовка и прогулочный дворик.

Для адвокатов Луценко новость о его переводе в колонию не стала неожиданностью. Более того, защитник экс-министра Алексей Баганец признал, что у тюремщиков по закону было такое право, несмотря на то, что апелляция его (на второй приговор) еще в суде. Вот только какой смысл был перевозить экс-министра в колонию, если его оттуда придется доставлять в Киев на заседания Апелляционного суда.

Между тем Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Луценко вполне сможет присутствовать на суде в режиме видеоконференции.

фото: nso.org.ua

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