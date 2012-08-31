Луценко на жизнь не жалуется: в колонию прихватил книги

{1-}Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко находится в Менской колонии №91 на Черниговщине в камере с бывшими сотрудниками милиции. Камера находится в отдельном здании на территории колонии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщила жена Луценко, настроение у мужа нормальное, он не жалуется. "Забрал книги, которые были у него в СИЗО", - сказала она. То есть, по ее словам, экс-глава нормально воспринял и само этапирование в колонию, и условия содержания.

Как сообщили в партии "Народная самооборона", жена Юрия Луценко Ирина приехала вечером в колонию, но не смогла встретиться с мужем, так как часы свиданий ограничены до 17.00. Правда она смогла поговорить с мужем по телефону, и он рассказал, что его вывезли из СИЗО в 6.00. К 10.00 его уже доставили в колонию, поселили в камеру, где с ним находятся еще пять заключенных – бывших сотрудников органов внутренних дел.

В пресс-службе отметили, что Луценко отбывает наказание в отдельно стоящем здании, огражденном забором. "Это так называемая тюрьма в тюрьме, и, скорее всего, его туда поселили в целях безопасности", - добавили в партии.

"То, что рассказал Юрий Витальевич по телефону, по описанию соответствует тем фотографиям, которые были обнародованы в СМИ накануне. Там есть кухня, плита, микроволновка, стиральная машина, холодильник, все необходимые для жизни условия", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время Ирина Луценко хочет встретиться с руководством колонии, чтобы обсудить условия передачи заключенному всего необходимого и другие моменты, связанные с отбыванием наказания Луценко.

По информации 5-канала, Луценко в колонии сможет периодически звонить с телефона –автомата кому угодно в Украине.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня утром, 31 августа, около семи часов утра экс-главу МВД Юрия Луценко перевели из Лукьяновского СИЗО в колонию №91 в Черниговской области.

Этапирование проходило на комфортабельной иномарке.

фото: politrada.com

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