Власенко снова облили зеленкой

{1-}Сергея Власенко защитника экс-премьера Юлии Тимошенко облили зеленкой перед входом в терминал аэропорта "Харьков".

"Трое молодых людей в спортивных костюмах подбежали - та же самая общность молодых людей (что и те, которые бросали зеленку раньше). Товарищ, с которым мы шли и разговаривали, успел меня оттолкнуть, поэтому пострадала только одежда. Это произошло перед входом в терминал аэропорта", - сказал Власенко, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам Власенко, он сообщил о происшедшем начальнику милиции аэропорта, а его знакомый, одежда которого также была испорчена зеленкой, еще остался в Харькове общаться с правоохранителями.

Адвокат подчеркнул, что сможет опознать молодых людей, бросивших зеленку. Он также выразил уверенность в том, что инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, которыми оборудован харьковский аэропорт.

Напомним, у Власенко уже неоднократно бросали зеленкой.

13 июля в Харькове неизвестный бросил бутылку с зеленкой в автомобиль, на котором ездит Власенко. Бутылка до машины не долетела, и на Власенко ее содержимое не попало. Однако зеленка попала на одного из журналистов, забрызгав кроссовку и джинсы.

16 июля на Власенко перед входом в корпус ЦКБ №5, где проходит курс лечения Тимошенко, неизвестная девушка плеснула в лицо зеленкой. Жидкость залила лицо, затекла в глаза и испортила одежду. С.Власенко связал инцидент со своей деятельностью в качестве защитника Ю.Тимошенко. Он заявил, что запомнил девушку, плеснувшую ему в лицо зеленку, и сможет ее опознать.

По факту случившегося прокуратура возбудила дело по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в Дзержинский райотдел ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области для организации проведения досудебного следствия.

13 августа в защитника бросили шарик, наполненный зеленкой, когда он выходил из городского управления милиции после следственных действий в рамках следствия по делу о предыдущем инциденте. Бросавшего удалось догнать и доставить в милицию. Как сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, молодой человек был привлечен за свои действия к административной ответственности.

Фото: mediaport.ua

Новости по теме:

Власенко снова пытались облить зелёнкой



Власенко опознал девушку, облившую его зелёнкой



Власенко дал совет, как быстро отмыться от зеленки



По делу об облитом зеленкой Власенко завели уголовное дело

