Политические страсти в США: Клинт Иствуд устроил "заочную порку" Обаме

В США в канун выборов все больше накаляются политические страсти. Так известный американский актер и режиссер Клинт Иствуд, выступивший на съезде Республиканской партии в техасском городе Тампа, где Митт Ромни официально был объявлен кандидатом в президенты, поставил рядом с собой стул и сделал вид, что на нем сидит действующий американский президент Барак Обама.

В следующие десять минут актер устроил сопернику Митта Ромни настоящую порку, обвинив Обаму в том, что он не смог одержать верх в борьбе против безработицы и других важных проблем США, передает ABC News.

Интернет-общественность не заставила себя ждать и мгновенно отреагировала на такое выступление. В социальной сети микроблогов Twitter появились сообщества @InvisibleObama и #eastwooding, в которых пользователи начали публиковать фотографии свободных стульев со словами в поддержку Иствуда.

Впрочем, сторонники демократов не остались в стороне, запустив в Интернете "фотожабу" на актера. За основу был взят кадр из мультсериала "Симпсоны", на котором изображен дед главного героя в шляпе, который отдаленно похож на актера в молодости - ниже картинку украшает надпись "Старик орет на стул".

Обама также не задержался с ответом Иствуду. Предвыборный штаб действующего президента опубликовал его фотографию, сидящего в кресле в Овальном кабинете Белого дома. "Это место уже занято", - гласит сопровождающая надпись.

Фото: Tweeters #eastwooding; @barackObama/Twitter; видео: youtube.com

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