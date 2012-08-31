Выборы в Раду: определился победитель первых дебатов

{1-}На ток-шоу "Большая политика" состоялся первый политический спаринг, участниками которого были представитель партии "УДАР", экс-министр финансов Виктор Пинзеник и новоиспеченный регионал, народный депутат Олег Зарубинский. Дебаты завершились победой Виктора Пинзеника.

После шести напряженных раундов политических дебатов большинство респондентов (58%) сочли более убедительными аргументы Пинзеника. Выступление Зарубинского убедительным показалось лишь 30% зрителям, сообщает Обозреватель.

41% опрошенных безоговорочно отдали победу в дебатах экс-министру, 17% - заявили, что победил скорее Пинзеник, 11% - затруднились ответить, 19% - заявили, что победил скорее Зарубинский и 11% - не сомневались в победе Зарубинского.

Большинство вопросов политдуэли касались экономической ситуации в стране. По мнению журналистов, которые также присутствовали в студии, проигрыш Зарубинского был связан с его тактикой постоянных нападок и критики предыдущей власти. Он постоянно апеллировал к ошибкам "оранжевого лагеря", хотя Пинзеник на данный момент представляет уже другую политическую силу.

Социологический опрос для программы "Большая политика" проводила Киевский международный институт социологии в режиме реального времени.

Фото korrespondent.net

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