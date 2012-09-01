Зарубинский не считает себя "тушкой"

{1-}Народный депутат от фракции Народной партии Олег Зарубинский не считает, что стал "тушкой". Политик уверяет, что его переход в Партию регионов сделан по закону. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Интер".

В частности, политик напомнил, что приостановил членство в Народной партии, как этого требует избирательный процесс и избирательное законодательство, ссощает Левый Берег.

"Насегодня я являюсь членом избирательного списка ПР, находясь на данный момент беспартийным. Народная партия приняла решение на своем съезде принимать участие в выборах 28 октября 2012 года по мажоритарной системе, у нас есть достаточно много мощных представителей на мажоритарных округа. В многомандатном округе мы кандидатов не выставляли", - сказал он.

Фото censor.net.ua

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