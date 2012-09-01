Белый дом раскритиковал заявления Ромни о внешней политике Обамы

1 сентября 2012, 00:25

{1-}Белый дом не согласен с оценками, данными республиканским кандидатом в президенты США Миттом Ромни внешней политике Барака Обамы. Об этом журналиста сказал официальный представитель Белого дома Джей Карни.

"Я не говорил об этом с президентом и не могу ничего сказать ничего о том, как президент оценивает выступления в Тампе (на съезде Республиканской партии - ред.). Могу лишь сказать, что сотрудничество между военным и разведсообществами США и Израиля никогда не было тесней, чем при президенте Обаме. И помощь, оказываемая Израилю Соединенными Штатами, никогда не была больше, чем при президенте Обаме. У нас чрезвычайно близкие отношения с Израилем, такие, какими они должны быть, учитывая наше непоколебимое стремление к обеспечению безопасности Израиля", - сказал Карни, сообщает РИА Новости.

Текст пресс-брифинга, состоявшегося на борту президентского самолета, распространила пресс-служба Белого дома.

Карни также отметил, что с самого начала Обама был настроен не допустить получения Ираном ядерного оружия. Поэтому, по словам представителя Белого дома, президент сразу начал предпринимать шаги для сплочения международного сообщества, чтобы оказывать максимальное давление на Иран. В результате, отметил Карни, в отношении Ирана сейчас действуют самые жесткие санкции в истории.

"Когда президент Обама стал президентом, мир был разобщен по этому вопросу, а Иран был един. Сейчас все наоборот. Иранский режим сейчас находится под сильным экономическим и политическим давлением благодаря усилиям международного сообщества под предводительством США. Президент считает, что лучший способ добиться того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, - это достичь этой цели через дипломатию, заставив Иран принять решение отказаться от ядерных амбиций. Возможность для реализации этой цели пока есть, но она не будет сохраняться вечно", - подчеркнул Карни.

Напомним, экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни накануне вечером выступил на съезде Республиканской партии, во время которого он был выдвинут официальным кандидатом в президенты, с программной речью. Хотя выступление было посвящено, преимущественно, вопросам внутренней политики, Ромни вскользь коснулся и некоторых внешнеполитических тем. В частности, он заявил, что Обама "выбросил за борт" таких союзников, как Израиль, и полностью провалил политику США в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

Фото wikipedia.org

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