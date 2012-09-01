Тимошенко требует обеспечить ей конфиденциальность

{1-}Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует от прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина и начальника Качановской исправительной колонии Иван Первушкин обеспечить право на конфиденциальность ее встреч с защитниками.

"Уже подготовлена и Юлия Тимошенко подписала жалобу на имя прокурора Харьковской области Тюрина, на имя руководителя Качановской колонии Первушкин. Также мы проинформировали об этих событиях господина Садовского (судья Киевского районного суда Харькова, председательствует по делу о ЕЭСУ), чтобы он потом не рассказывал, что у нас были возможности готовиться к судебным заседаниям надлежащим образом и нам никто в этом не препятствовал", - сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщает Корреспондент.



В частности, защитник уточнил, что речь идет о ситуации, возникшей накануне, во время посещения Юлии Тимошенко ее дочерью, которая является ее защитником из круга близких родственников.

"Произошел беспрецедентный случай. Вчера полностью персонал пенитенциарной службы, охраняющий Юлию Тимошенко, в течение 3,5 часов препятствовал встречи с ее защитником Евгенией Тимошенко. Были нарушены все базовые принципы конфиденциальности проведения встреч. В течение трех часов в комнате для встреч по неизвестным для нас причинам присутствовал представитель пенитенциарной службы, который осуществлял видеофиксацию встречи Юлии Тимошенко с Евгенией Тимошенко", - сообщил он.