Сегодня в Украине - День знаний

{1-} Сегодня, 1 сентября, в Украине традиционно проходит День знаний.

Отметим, что статус государственного праздника сегодняшнему дню был присвоен 1 сентября 1984 Верховным Советом СССР.

Его особенностями являются торжественные линейки в школах, посвященные началу учебного года и первый звонок. В высших учебных заведениях особенностью 1 сентября является День первокурсника - посвящение абитуриентов в студенты и выдача им студенческого билета.

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Для школьников сегодня проведут первый праздничный урок, для которого ежегодно назначаются разные темы.

После первого урока обычно решаются организационные вопросы – выдача учебников, распределение мест за партами.

Обычно на этом первый учебный день заканчивается.

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