Ирина Луценко о конфискации вещей мужа: просто так ничего не отдам

{1-} Семья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко обратиться в суд и в Исполнительную службу с требованием определения по конфискации части имущества приобретенного в браке.

Об этом заявила жена экс-министра Ирина Луценко в эфире «5 канала».

«Просто так я ничего не собираюсь отдавать государству, поскольку мы знаем, что мой муж не является уголовным преступником», - отметила жена экс-министра, комментируя приговор суда, который приговорил ее мужа к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«На прошлой неделе приходила к нам исполнительная служба с представителем торговой организации, которая реализует конфискованное имущество. Они провели описание, описывали с 9.00 до 15.00, с нашей стороны был адвокат», - рассказала супруга экс-министра.

По ее словам, представители Исполнительной службы описали совершенно все вещи, которые находились в квартире – начиная с мебели и заканчивая ковровыми покрытиями.

«Описали полностью все, что находится в квартире, начиная от мебели, заканчивая ковровыми покрытиями, описали полностью, что есть в ванной комнате, личные вещи. Обещали, что через несколько дней должен прийти эксперт, оценщик. Но я так думаю, что мы вступим в процесс, мы подготовили исковое заявление и будем обращаться в суд, в Исполнительную службу, о выделении доли имущества приобретенного в браке», - заявила Луценко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вчера, 31 августа, экс-глава МВД Юрий Луценко был этапирован из Лукьяновского СИЗО Киева в Менскую исправительную колонию №91, которая находится в Черниговской области.

Фото: svit24.net

Новости по теме:

Луценко с комфортом доставили в колонию: все подробности

Тюремщики провели видеоэкскурсию по колонии Луценко

Подробности этапирования Луценко: он не успел попрощаться с женой

Поддержать Луценко к колонии не приехали ни родные, ни соратники