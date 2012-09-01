Янукович поздравил Украину с Днем знаний

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил учащихся учебных заведений, их родителей и преподавателей с Днем знаний и началом нового учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня перед миллионами наших сограждан приветливо открывают свои двери учебные заведения. Под руководством мудрых и опытных наставников вы будете получать бесценные знания и умения, овладевать будущими профессиями, закладывать основы своей самостоятельной жизни», - говорится в поздравлении Януковича.

«Современный мир требует от человека глубоких знаний и широкой эрудиции, готовности к стремительным переменам и самосовершенствованию. Подчеркиваю, что от вашей исполнительности, трудолюбия и целеустремленности будет зависеть не только ваш успех, но и судьба завтрашней Украины», - отметил глава государства.

Также Янукович поздравил педагогов: «попутно искренне благодарю педагогов за ответственную работу и самоотверженность на ниве воспитания будущих поколений», - говорится в поздравлении.

Кроме того Президент отметил, что повышение качества образования и высокий социальный статус педагогов являются главными приоритетами государственной политики.

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