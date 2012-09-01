«Газпром» напомнил Украине ее обязательства

{1-} Наличие достаточных объемов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины – ключевое условие выполнения обязательств по транзиту газа.

Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома» по итогам встречи его главы Алексея Миллера и министра энергетики Украины Юрия Бойко, передает УНИАН.

«Стороны обсудили ход закачки «Нафтогазом Украины» газа в украинские ПХГ и планы заполнения хранилищ газом к началу осенне-зимнего периода. Было особо отмечено, что наличие достаточных объемов газа в ПХГ Украины является ключевым условием выполнения украинской стороной обязательств по транзиту газа», - говорится в сообщении.

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На встрече также рассматривались перспективы сотрудничества в газовой сфере.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, предыдущая встреча Бойко и Миллера прошла 22 августа. Тогда стороны обсудили вопросы транзита Украиной российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

Как известно, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 миллиардов долларов за транзит газа, что дало Украине оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 22 августа, компания «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд кубометров газа.

По данным «Укртрансгаза», с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.

Фото: minprom.ua

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