Базу НАТО в Афганистане атаковали смертники

{1-} Шестеро мирных жителей сегодня, 1 сентября, погибли в результате теракта, совершенного талибами у военной базы НАТО в Саидобаде, в центральной провинции Вардак.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным командования международного контингента, жертв среди военнослужащих нет.

По данным властей провинции, неизвестный подорвал ворота военной базы, расчистив таким образом путь для сообщника, ехавшего на начиненном взрывчаткой грузовике.

«Они убили шесть мирных жителей, ранили четырех гражданских лиц и двух сотрудников разведки», - заявил представитель губернатора провинции Шахидулла Шахид.

Он не исключил, что реальное число жертв теракта может возрасти.

Ответственность за нападение, в результате которого полностью уничтожен уличный рынок близ военной базы НАТО, взяли на себя талибы.

Фото: warsonline.info

Новости по теме:

Американских солдат, глумившихся над телами талибов, наказали взысканием

В Пакистане за сожжение Корана арестована 11-летняя девочка

Афганские солдаты, обученные американцами, расстреляли своих учителей

В Чечне смертники взорвали автобус с солдатами - новые подробности