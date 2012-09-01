В Москве безалкогольный День города охраняют 25 тысяч полицейских

В Москве 1-2 сентября отмечается День города. Охранять праздник будут 25 тысяч полицейских.

Отметим, что в местах проведения массовых мероприятий продажа алкоголя мэрией запрещена, передает «Коммерсант».

Планируется, что для обеспечения безопасности также будет ограничено движение автомобилей.

Праздничные мероприятия стартуют на Красной площади в полдень, а основные пройдут на Бульварном кольце.

В субботу, 1 сентября, будет перекрыта улица Тверская и прилегающие к ней улицы, а также улицы вокруг Кремля. Проезд по проспекту Академика Сахарова закроют на все выходные.

Согласно плану мэрии Москвы, празднование Дня города начнется на Красной площади в 12:00, а основные мероприятия пройдут на Бульварном кольце.

В 22:30 на Васильевском спуске начнется праздничный салют. Одновременно с ним фейерверки запустят на Поклонной горе, Всероссийском выставочном центре и в городе Троицке, который недавно вошел в состав Москвы.

Для обеспечения хорошей погоды мэрия выделила 64 миллиона рублей (более 20 миллионов гривен – прим.ред.) на разгон облаков (такая же сумма выделялась на эти цели 12 июня и 9 мая 2012 года).

Ожидается, что празднование Дня города в 2012 году обойдется в 160 млн рублей – на 60 млн руб. дешевле, чем год назад.

Кроме полицейских, безопасность в Москве будут поддерживать военнослужащие внутренних войск и дружинники.

В местах входа на открытые площадки и зоны отдыха установлены металлодетекторы.

Фото: moscow-live.ru

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