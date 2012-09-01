Киевских первоклассников поздравили азбуками и флагами

{1-} От имени оппозиционного депутата Александра Третьякова первоклассникам Святошинского и Оболонского районов столицы в День знаний вручили азбуки и украинские флаги.
Перед началом традиционной праздничной линейки книги и флаги получили около двух тысяч первоклассников из школ, входящих в 218-й округ, где баллотируется Третьяков.
«Именно первого сентября для каждого из вас начинается дорога в будущее. Желаю всем провести учебный год интересно и плодотворно, найти добрых и надежных друзей, достичь поставленных целей», - говорится в поздравительном обращении оппозиционного депутата.
Также Третьяков призвал школьников учить и беречь родной язык. «Гордитесь тем, что вы принадлежите к великому украинскому народу», - отметил он, поздравляя учеников.
Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется по столичному мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.
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