Киевских первоклассников поздравили азбуками и флагами

{1-} От имени оппозиционного депутата Александра Третьякова первоклассникам Святошинского и Оболонского районов столицы в День знаний вручили азбуки и украинские флаги.

Перед началом традиционной праздничной линейки книги и флаги получили около двух тысяч первоклассников из школ, входящих в 218-й округ, где баллотируется Третьяков.

«Именно первого сентября для каждого из вас начинается дорога в будущее. Желаю всем провести учебный год интересно и плодотворно, найти добрых и надежных друзей, достичь поставленных целей», - говорится в поздравительном обращении оппозиционного депутата.

Также Третьяков призвал школьников учить и беречь родной язык. «Гордитесь тем, что вы принадлежите к великому украинскому народу», - отметил он, поздравляя учеников.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется по столичному мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

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