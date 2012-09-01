Азаров: главная задача студента - научиться думать

{1-} Тестирование в школах является неэффективной формой проверки знаний и может определить, решил ли студент свою главную задачу - научиться думать.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook.

«Я думаю, что никогда система образования не перейдет в Интернет», - подчеркнул глава правительства, отвечая на вопрос о возможности образования через Сеть.

Свое мнение Азаров аргументировал тем, что студенту необходимо научиться думать и делать самостоятельные выводы.

Табачник: закон о языках улучшит качество образования

«Этого не будет по той простой причине, что смысл образования не только в том, чтобы студенты получили определенный набор знаний, но, прежде всего, задача образования состоит в том, что студенты должны научиться думать, анализировать, делать свои собственные выводы», - отметил премьер.

Также он заверил, что этому может научить только личное общение с преподавателем.

«Именно поэтому я считаю систему тестов не очень хорошей с точки зрения поиска одаренной молодежи, способной развивать науку, и нам надо думать о корректировке этой системы. Еще раз подчеркиваю, что сумма знаний вовсе не эквивалентна образованности человека», - подчеркнул Азаров.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, во время посещения одной из школ Киева премьер-министр назвал бездуховность нынешнего поколения украинцев причиной акций движения FEMEN и жестокого преступления в Николаеве, когда была изнасилована и зверски убита Оксана Макар.

Новости по теме:

Азаров рассказал в школе о драках, FEMEN и бездуховности

В Николаеве школьник напомнил Азарову о туалетах

Азаров: через полтора года рождаемость превысит смертность

Азаров свел к одной причине акции FEMEN и убийство Оксаны Макар