С сибирской язвой на Алтае борются отстрелом собак

{1-} Ситуация с заболеваемостью сибирской язвой в Алтайском крае находится под контролем.

Об этом заявил начальник ветеринарного управления Иван Гатилов, передает ВВС.

Ветеринар, который вернулся из поездки по поселкам, в которых из-за сибирской язвы объявлен карантин, рассказал, что власти начали отстрел животных – бродячих и не только, чтобы не допустить распространения заболевания.

«После вакцинации мы собрали людей, провели разъяснения, люди относятся к этому спокойно», - рассказал ветеринар.

«Мы поставили перед ними задачу выполнить все требования: например, скот поставлен на 14 дней стационарно. Все люди согласились, что это нужно. Ни одно животное не выпускают», - отметил Гатилов.

По его словам, за последние два дня было отстреляно около 100 собак, в том числе и домашних, которых приносили сами местные жители, опасаясь, что они могут стать переносчиками вируса.

«Ситуация управляема. Блокировано передвижение продукции животноводства, кормов и других материалов, которые могут принести заболевание», - добавил Гатилов.

В рамках карантина проводится массовая вакцинация скота, а также животноводов (в обязательном порядке) и обычных граждан.

«Заболевших животных в течение последних четырех дней не обнаружено», - сообщил Иван Гатилов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вспышка сибирской язвы в Целинном районе на востоке Алтайского края была зарегистрирована 25 августа, когда у троих местных жителей обнаружили признаки заболевания.

По мнению экспертов, источником заражения могли стать споры бактерий сибирской язвы, которые способны жить в почве не один десяток лет.

В двух поселках края был объявлен карантин. Въезд и выезд из обоих сел ограничен, проводится досмотр транспорта, чтобы исключить вывоз мяса и молока.

Кроме того, были выставлены дополнительные автопатрули и наряды полиции.

Напомним, ранее сибирская язва была обнаружена в Запорожской области Украины.

фото: vesti.ru

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