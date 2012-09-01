Школьники рассказали о языке, который они хотят знать

{1-} Украинские школьники залогом удачной карьеры считают знание английского языка.

Таковы результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в МДЦ «Артек», передает «Интерфакс-Украина».

Абсолютно необходимым для успешной карьеры английский назвали 91,5% респондентов.

При этом необходимость владения украинским языком считают обязательной 78,8%, русским – 71,1% опрошенных.

Среди других языков школьники также назвали немецкий - 46,8%, французский - 30,5%, китайский - 17,8%, итальянский - 14,5%, испанский - 10,2%, других языков - 1,8%.

Затруднились с ответом 1,8% детей.

Респондентам также задали вопрос о том, на каком языке они общаются дома, в школе и среди друзей. В семейном кругу преобладают русский (37,2%) и украинский языки (34,4%).

При этом более четверти детей (27,8%) общаются дома как на украинском, так и на русском. Другой язык используют в общении с родными 0,6% школьников.

Почти половина детей (46,2%) общается в школе преимущественно на украинском языке. Более четверти (28,0%) – на русском, четверть (25,2%) – на обоих языках. Другой язык используют в школьном общении 0,6% респондентов.

С друзьями около половины украинских школьников (45,3%) говорят на русском. Более четверти (29,3%) – на украинском, четверть (24,9%) – на обоих языках.

Другой язык в ходу среди 0,5% опрошенных.

Все было опрошено 3000 детей, которые живут в Украине, в возрасте от 7 до 16 лет. Погрешность исследования не превышает 1,8%.

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