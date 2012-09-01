Янукович и Сумская открыли школу в Киеве

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в торжественном открытии киевской школы №106.
В церемонии открытия также приняла участие народная артистка Украины Ольга Сумская, передает НБН.
«Государство выполнит свой долг перед работниками сферы образования», – заявил Янукович во время открытия.
Также он подчеркнул, что ремонт школы №106 инициировала Ольга Сумская, дочка которой учится в этой школе.
Вместе с актрисой Президент вручил директору школу ключи от нового компьютерного класса.
Фото: НБН
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