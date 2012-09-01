Ирина Луценко о первом дне мужа в колонии: Юра доволен

{1-} Жена бывшего главы МВД Ирина Луценко рассказала о впечатлениях мужа от Менской колонии.

По ее словам, Юрий Луценко доволен условиями в колонии, заявила супруга экс-министра в эфире «5 канала».

«Юра удовлетворен бытовыми условиями: у них есть холодильник, телевизор показывает все каналы», — сообщила Ирина Луценко.

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Также она добавила, что 31 августа не успела проведать супруга, однако ей удалось узнать об обстоятельствах его доставки в колонию и новых условиях проживания во время телефонного разговора с мужем.

В частности, Луценко рассказал, что из Лукьяновского СИЗО его вывезли в шесть часов утра, а уже в десять он был на новом месте.

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Также экс-министр сообщил, что его поместили в отдельное помещение рядом с медицинской частью колонии, в котором кроме него находятся еще пятеро осужденных.

Для этих заключенных отгорожен отдельный двор, их действия фиксируются на видеокамеры, а территория ограждена двойной решеткой.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, этапирование Юрия Луценко в колонию состоялось в пятницу, 31 августа.

Перед выездом из Лукьяновского СИЗО Луценко письменно заявил, что у него нет претензий к сотрудникам учреждения.

В колонию экс-министру разрешили взять семь книг и Библию.

Фото: svit24.net

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