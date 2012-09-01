В Измаиле загорелся корабль: двое погибших

В городе Измаил, Одесской области, во время ремонта сухогруза JUL произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека.

Еще два человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Судно загорелось в пятницу, 31 августа. К вечеру того же дня пожарные ликвидировали возгорание.

Как выяснилось, огонь уничтожил надстройку сухогруза на площади 400 квадратных метров.

Пострадавших отправили в больницу, в настоящий момент причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в центре Киева 30 августа загорелась поликлиника. Во время тушения пожара с верхних этажей шестиэтажного жилого дома спасатели эвакуировали четырех человек.

Фото: news.nikcity.com

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