В Измаиле загорелся корабль: двое погибших

В городе Измаил, Одесской области, во время ремонта сухогруза JUL произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека.
Еще два человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.
Судно загорелось в пятницу, 31 августа. К вечеру того же дня пожарные ликвидировали возгорание.
Как выяснилось, огонь уничтожил надстройку сухогруза на площади 400 квадратных метров.
Пострадавших отправили в больницу, в настоящий момент причина пожара устанавливается.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в центре Киева 30 августа загорелась поликлиника. Во время тушения пожара с верхних этажей шестиэтажного жилого дома спасатели эвакуировали четырех человек.
Фото: news.nikcity.com
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