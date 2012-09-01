Янукович пообещал учителям ежегодный рост зарплаты

{1-} Президент Украины Виктор Янукович пообещал учителям ежегодный рост заработной платы.

Об этом, как сообщили в пресс-службе главы государства, Президент заявил на открытии реконструированной школы в Киеве.

«Мы обязаны и будем все делать для того, чтобы наши педагоги были социально защищены, чтобы из года в год увеличивалась заработная плата. И этот год – не исключение», - подчеркнул Президент.

Также он пообещал, что: «Власть выполнит свой долг перед работниками образовательной сферы».

Во время посещения Президентом школы №106 министр образования Дмитрий Табачник доложил главе государства, что количество первоклассников в новом учебном году значительно увеличилось.

«Если в прошлом году в украинские школы пошли 404 тысяч первоклассников, то в этом - на 27 тысяч больше, то есть 431 тысяч первоклассников», - подчеркнул Табачник.

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