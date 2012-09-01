На Днепропетровщине микроавтобус с пассажирами влетел в кювет: есть жертвы

{1-} В Днепропетровской области недалеко от города Днепродзержинск, в ночь на 1 сентября микроавтобус Mercedes Sprinter вылетел в кювет и перевернулся.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В результате один человек погиб и 14 были ранены.
Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
В настоящее время идет расследование причин аварии.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 августа, в Кировском районе Донецка произошло ужасное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Hyundai Elantra. По словам очевидца, машина двигалась со скоростью 200 километров в час.
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