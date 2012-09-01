Минобразования свернуло развивающие программы начальных классов

{1-} Из перечня учебников, рекомендованных Минобразования на будущий учебный год, исчезли пособия, разработанные по методике развивающего обучения Эльконина-Давыдова.
Это значит, первоклассники не смогут обучаться по этой методике развиващего обучения, сообщает zn.ua.
Как известно, в украинских школах методика работала с 2001 года – это единственный учебный курс, построенный на том, что ребенок не получает готовых знаний от учителя, а самостоятельно открывает их, решая систему особым образом составленных учебных задач.
«Эта ситуация – головная боль родителей первоклассников, выбравших для обучения своего ребенка развивающий класс, в который довольно сложно попасть. Но на самом деле решение Минобразования будет иметь последствия для развития всей нашей системы образования», - сообщает издание.
Отныне подходы к обучению украинских детей будут более унифицированными. Традиционная методика преподавания станет едва ли не единственной возможностью получить знания.
Из целого ряда развивающих методик в первом классе останется только «Росток».
Отметим, что Институт инновационных технологий и содержания образования начал рассматривать учебники и программы по математике, украинскому и русскому языкам по методике Эльконина-Давыдова еще в марте 2012 года, и принял решение «инициировать ходатайство к Минобразования о предоставлении грифа «Рекомендовано МОНМС Украины», о чем сообщалось на сайте института.
Таким образом, отечественные эксперты поддержали развивающую методику. Однако Минобразования этого ходатайства «не заметило».
В то же время, как следует из сообщения на сайте Института инновационных технологий, учебник по математике по традиционной методике (авторы М.В.Богданович и Г.П.Лишенко), который обозначен в перечне Минобразования как рекомендованный к использованию, еще в июне получил ряд замечаний и резолюцию «На доработку».
Фото: picma.ru
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