Россия так и не договорилась с Украиной о морских границах

{1-}Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что окончательные договоренности о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях с Украиной не достигнуты.



По его словам, работа по делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях продолжается и по многим аспектам достигнуто взаимопонимание, пишет Интерфакс.



Лавров подчеркнул, что Украина и Россия пришли к согласию по делимитации морского участка границы и Керченского пролива.

"Окончательное решение еще не принято", - и заверил, что интересы как Украины, так и России будут полностью обеспечены.



Напомним, 12 июля текущего года Украина и Россия завершили переговоры по делимитации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива во время заседания межгоскомиссии в Ливадийском дворце.



Стоит отметить, что президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали декларацию о содержании российско-украинского стратегического партнерства.

По словам главы МИДа Украины Константина Грищенко, украинская сторона настаивала на сохранении в Керченском проливе границы с Россией, существовавшей во времена Советского Союза, но выразила готовность пойти на компромисс в хозяйственных вопросах.

фото: kerch.com.ua

Новости по теме:

Украина и Россия договорились о границе в Керченском проливе



Украинская граница. Ключ уже у России



Путин согласился отдать Украине спорные территории - российские СМИ



Принадлежность острова Тузла Украине никогда не ставилась под сомнение – МИД

