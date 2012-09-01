Россия так и не договорилась с Украиной о морских границах

{1-}Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что окончательные договоренности о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях с Украиной не достигнуты.
По его словам, работа по делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях продолжается и по многим аспектам достигнуто взаимопонимание, пишет Интерфакс.
Лавров подчеркнул, что Украина и Россия пришли к согласию по делимитации морского участка границы и Керченского пролива.
"Окончательное решение еще не принято", - и заверил, что интересы как Украины, так и России будут полностью обеспечены.
Напомним, 12 июля текущего года Украина и Россия завершили переговоры по делимитации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива во время заседания межгоскомиссии в Ливадийском дворце.
Стоит отметить, что президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали декларацию о содержании российско-украинского стратегического партнерства.
По словам главы МИДа Украины Константина Грищенко, украинская сторона настаивала на сохранении в Керченском проливе границы с Россией, существовавшей во времена Советского Союза, но выразила готовность пойти на компромисс в хозяйственных вопросах.
фото: kerch.com.ua
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