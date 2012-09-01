Премьер России: нынешние студенты несчастные люди, они не ездят "на картошку"

{1-}Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал современных студентов "несчастными людьми", потому что они лишены советских развлечений вроде поездок "на картошку", пишет Интерфакс-Украина.

По словам главы российского правительства, его собственные студенческие годы были "очень насыщенные". "Но сказать, что они состояли только из веселья, было бы неправдой", - отметил Медведев. "Вспоминаются не только приколы, но и как я сдавал экзамены", - подчеркнул он.

День знаний в Украине: цветы, улыбки и наставления



Однако упомянул, что "студенческие годы - сплошное развлечение". "А особенно много развлечений было в годы моего студенчества, а вы несчастные люди, - добавил премьер. - Я, например, ездил картошку собирать".

"Приезжаешь и месяц ничего не делаешь, ходишь по грязному, неухоженному полю и собираешь картошку руками. А весь согбенный возвращаешься отдыхать. И вот тут-то начинается самое веселое", - сказал Медведев.

В День знаний Янукович и Табачник открыли новую школу в Киеве

Премьер пожелал студентам успешно сдавать экзамены, заметив, что сданная сессия запоминается также крепко, как и развлечения.

Напомним, 1 сентября, премьер-министр Николай Азаров на своей странице в в Facebook заявил, что главной задачей студента является научиться думать делать самостоятельные выводы.

фото: vitbichi.by

Новости по теме:

Медведев подписал документ, означающий «автомобильную» войну с Украиной

Азаров: главная задача студента - научиться думать



Азаров рассказал в школе о драках, FEMEN и бездуховности



