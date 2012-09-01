Луценко может покинуть колонию для рассмотрения апелляции

{1-}Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко намерен настаивать на личном участии в судебном заседании Апелляционного суда Киева по апелляционной жалобе на приговор Печерского районного суда Киева, которым он был осужден к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность.

Об этом в эфире телекомпании «5 канал» 31 августа заявил адвокат Луценко Алексей Баганец, сообщают Комментарии.

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"Статья 85-3 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает проведение видеоконференции при проведении отдельных следственных действий. Я там такого в этой статье, как рассмотрение апелляции в режиме видеоконференции, не видел - это первое, и второе - самое главное, что видеоконференция возможна лишь в том случае, если не возражает против этого подсудимый. А если Луценко сам направил апелляцию (также апелляции подали защитники), он 100% будет требовать, чтобы его доставили в суд", - сказал защитник.

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В связи с этим адвокат отметил, что не понимает логику действий Государственной пенитенциарной службы, которая решила направить Луценко в колонию, не дождавшись решения суда по апелляционной жалобе.

Напомним, 31 августа. Бывшего главу МВД Юрия Луценко этапировали в Менскую колонию.

Перед выездом из Лукьяновского СИЗО Луценко письменно заявил, что у него нет претензий к сотрудникам учреждения.

В колонию экс-министру разрешили взять семь книг и Библию.

По словам жены Юрия Луценко – Ирины, муж доволен условиями содержания в колонии.

фото: politrada.com

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