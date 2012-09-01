Иностранных бизнесменов все устраивает в Таможенном кодексе Украины

{1-}Внесенные в Таможенный кодекс изменения одобрили американский и британский бизнесмены в Украине.

Оценивать реальное влияние нового Таможенного кодекса (начал действовать с 1 июня) еще рано, все же западные инвесторы в целом одобрительно реагируют на изменения в нем. Однако — положительный эффект он даст тогда, когда будет выполняться, прежде всего, украинскими таможенниками.

Об этом говорится в статье Василия Пасочника «Кабмин копает для госбюджета импортную яму?" в "Зеркала недели. Украина».

«От предпринимателей слышим в целом одобрительную реакцию на изменения в Таможенном кодексе при условии, что они надлежащим образом будут внедряться на уровне конкретных служащих таможенной службы», — констатировали в посольстве Соединенных Штатов.

Как отмечают американские дипломаты, процесс определения таможенной стоимости товаров, предусмотренный в новом таможенном кодексе Украины, базируется на «самой лучшей международной практике и рекомендаций Всемирной таможенной организации, ВТО и других международных структур».

«Если это надлежащим образом будет исполняться, то возможно настоящее развитие. Но, чтобы позитивные изменения почувствовали и предприниматели, и потребители, новый Кодекс нужно действительно правильно применять», — отметили в американском дипломатическом представительстве.

«Исходя из тех частых открытых встреч (ГТСУ) с предпринимательскими кругами и из встреч с нашим посольством, можно говорить, что Гостаможслужба придерживается поставленной цели улучшить диалог. (Руководители таможни) доступны для содержательного общения с деловыми кругами и сосредотачиваются на решении проблем в конкретных делах, а также на разработке системного подхода к вопросам таможенного дела», — заверили в посольстве США в Украине.

В посольстве Великобритании также, после вступления в силу обновленной редакции Таможенного кодекса британские дипломаты не получали жалоб от предпринимателей по определению таможенной стоимости украинской таможней.

«Посольство имеет хорошие рабочие отношения с Таможенной службой Украины», — уточнили в дипмиссии.

Фото ZN.UA

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