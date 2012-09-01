Я никогда не поменяю свой украинский паспорт - Владимир Кличко

1 сентября 2012, 18:31

Владимир Кличко никогда не собирался менять свой украинский паспорт на паспорт другой страны, несмотря на многочисленные предложения.

Об этом сказал абсолютный чемпион мира по боксу, председатель Наблюдательного совета БО Фонд братьев Кличко во время встречи с жителями города Фастов Киевской области, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на  пресс-службу партии "УДАР Виталия Кличко".

"Я украинец и с украинским паспортом я езжу по всему миру. Никогда его не поменяю, хотя имел множество предложений и возможностей сделать это. Украина - мой дом, я всегда возвращаюсь к нему и горжусь тем, что я украинец" сказал боксер.

Он убежден, что Украина имеет большой потенциал, который должен быть реализован. "Поэтому мой брат пошел в политику - чтобы сделать страну процветающей и внедрить европейские стандарты жизни", - подчеркнул Владимир Кличко.

По словам боксера, что нынешние украинские реалии пока не дают поводов для оптимизма. "Половина украинцев мечтает уехать за границу. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 17 пробовали алкоголь, каждый четвертый - наркотики. С коррупцией мы сталкиваемся ежедневно, на пенсию невозможно прожить - все эти факты огорчают меня. Мы должны изменить нашу страну. Это то, ради чего мой брат пошел в политику, и то, в чем я его, безусловно, поддерживаю", - сказал Кличко младший.

"Вы можете проголосовать за любую партию, это будет ваш выбор. Но и вы, и я - мы должны прийти на выборы, чтобы никто не смог использовать наши голоса. Вы все слышали о манипуляциях, фальсификациях. Даже если вас кто-то заставлять голосовать не так, как вы хотите, в кабинке для голосования вы будете в одиночестве, и ваш выбор будет на вашей совести", - убежден В.Кличко.

На вопрос о том, с кем будет сотрудничать партия "УДАР" в новой Верховной Раде - с оппозицией или с Партией регионов, Владимир сказал, что за 7 лет, которые мой брат занимается политикой, он никогда не "ложился" под какую-либо политическую силу или олигарха.

"…"УДАР" будет самостоятельной силой, которая будет бескомпромиссной в вопросах улучшения жизни украинцев. А кто ближе "УДАРу" - оппозиция или Партия регионов? Буквально вчера я был на Востоке Украины. О каком сотрудничестве с регионами может идти речь, если мне отказывали в залах для встречи с людьми, срывали встречи, а людям угрожали".

Он также добавил, что "УДАР" неоднократно заявлял о том, что в новой Верховной Раде должно быть создано демократическое большинство, а Партию регионов надо отстранить от власти.

фото:klichko.org

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