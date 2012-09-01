Министр обороны солгал Януковичу о поставках военной техники в Ирак - СМИ

1 сентября 2012, 18:45

{1-} Министр обороны Дмитрий Саламатин солгал Президенту Виктору Януковичу относительно продления контракта на поставку в Ирак украинской военной техники.

Соглашения с премьером Ирака, на которое ссылался министр, докладывая Януковичу об урегулировании ситуации вокруг сорванного контракта, не существует в природе.

Об этом говорится в статье Дмитрия Менделеева «Интернациональный долг Саламатина» в Зеркале недели. Украина.

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В письме Президенту от 9 августа Саламатин отрапортовал об успехах главы "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова в урегулировании ситуации вокруг сорванного контракта на поставку в Ирак военной техники.

Саламатин доложил Януковичу, что посол Республики Ирак решил инициативно встретиться с министром обороны для выражения благодарности за активное сотрудничество в военно-технической сфере.

Со ссылкой на иракского дипломата, Саламатин письменно информировал Януковича о том, что с "премьер-министром Республики Ирак Нури аль-Малики был подписан соответствующий правительственный документ о продлении вышеупомянутого контракта".

Однако документы, имеющиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что никаких договоренностей с иракским премьером достигнуто не было. "Ни продленного старого контракта, ни подписанного нового - не существует в природе", - отмечает издание.

Журналистам удалось добыть один-единственный документ, которым закончилась поездка Перегудова в Ирак. Издание отмечает, что это не "правительственный документ" - вместо подписи премьер-министра Ирака под ним стоит подпись одного из чиновников военного ведомства.

Это также не "документ о продлении контракта". Документ называется "меморандум о взаимопонимании". В качестве обязательного условия продолжения сотрудничества с Украиной он требует предоставления "Укрспецэкспортом" гарантии оплаты в сумме $72,13 млн. в банке ТВІ, акцептированном иракским минобороны.

Также иракская сторона требует от украинской компании "Прогресс" предоставить государственные гарантии от украинского правительства касательно добросовестного исполнения украинским поставщиком обязательств по контракту.

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Упомянутые требования Ирака необходимы для того, чтобы лишь начать разработку и согласования дополнений к контракту. При этом меморандум датирован 16 августа, хотя Саламатин письменно доложил Януковичу об успехах на иракском направлении неделей ранее, 9 августа.

Между тем, лишь для продолжения диалога с Украиной, меморандум требует предоставления Ираку банковских гарантий и гарантий правительства Украины не позднее 23 августа 2012 года. По информации издания, в указанный срок никто никаких гарантий Ираку из Украины не направлял.

Фото president.gov.ua

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